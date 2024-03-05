Страны Запада сейчас могут использовать сигналы, чтобы передать свое намерение обеспечить окончательное прекращение войны путем переговоров, отметили журналисты.

Реальные переговоры Украины и РФ о завершении полномасштабного противостояния "еще слишком рано начинать".

Во время начала переговорного процесса Киеву нужно лидировать, говорится в статье американского журнала Foreign Affairs. По мнению журналистов, сейчас западные страны могут использовать сигналы, чтобы передать свое намерение обеспечить окончательное прекращение противостояния путем переговоров.

"Изменение риторических акцентов западных чиновников в публичных заявлениях было бы скромным, но важным сигналом. Например, официальные лица могли бы еще раз заявить о своей готовности к условному снятию санкций в рамках согласованного исхода войны. Но разговоры дешевы, и Москва, скорее всего, им не поверит…", - отмечается в материале.

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Журналисты считают, что поэтому властям Евросоюза и США стоит также рассмотреть возможность назначить специальных представителей по конфликтной дипломатии. "Несмотря на то, что эти чиновники потратят месяцы на взаимодействие с союзниками и Киевом, прежде чем переговоры с Москвой будут даже рассмотрены, сами назначения будут сигнализировать России, что Соединенные Штаты и Европа готовы участвовать в возможных переговорах", - подчеркивается в публикации.

Переговоры Украины и России в центре внимания - что стоит знать

Украинская сторона не раз утверждала, что российские власти не хотят, чтобы наступил настоящий мир, поскольку их цель - захватить всю территорию нашего государства. Кроме того, представители властей Украины считают, что россияне могут использовать мирные переговоры для того, чтобы накопить силы, а потом снова пойти в атаку.

В конце 2023 года советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что Москве выдвинут ультиматум, и она его примет.

В конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что снова готов посадить за стол переговоров в Стамбуле представителей Украины и РФ, чтобы они обсудили вопросы работы Черноморского зернового коридора.

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