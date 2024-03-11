По словам Пескова, Путин неоднократно говорил о готовности и открытости России к переговорам.

В Кремле считают призыв Папы Франциска к переговорам по Украине вполне понятным. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Reuters.

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности и открытости РФ к переговорам, но Украина отвергала такие предложения.

"К сожалению, в последнее время как заявления Папы Римского, так и неоднократные заявления других сторон, в том числе нашей, получили абсолютно жесткий отказ", - сказал Песков.

Он также отметил, что ситуация на поле боя показала, что надежды Запада нанести России "стратегическое поражение" были ошибочными.

"Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка, и ход событий, прежде всего на поле боя, - это самое яркое свидетельство", - добавил спикер Кремля.

Скандальное заявление Папы Римского

На днях Папа Римский Франциск заявил, что Украине пора "выбросить белый флаг" и начать переговоры с РФ. По словам понтифика, "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять "белый флаг" и вести переговоры".

Он добавил, что переговоры должны происходить с помощью международных посредников.

Впоследствии в Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского относительно войны. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отметил, что говоря о войне в Украине, Папа Франциск использовал фразу "белый флаг", не имея в виду то, что украинской стороне надо капитулировать.

Как сказал спикер, образ "белого флага" во время беседы с понтификом использовал интервьюер, и Папа Римский в ответ употребил предложенную фразу, чтобы ею обозначить перемирие, которого можно добиться благодаря переговорам.

Несмотря на это, Украина и международное сообщество резко осудили заявление понтифика. В частности, с соответствующими заявлениями выступили генсек НАТО Йенс Столтенберг, МИД Польши и депутаты Бундестага.

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