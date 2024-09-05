Министры обороны стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины (известной как формат "Рамштайн", в пятницу встретятся на очередном заседании. При этом, как пишет Spiegel, на встречу также планирует приехать президент Украины Владимир Зеленский, который хочет лично обратиться к своим западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией.
"В Берлине заявили, что Зеленский хотел впечатляюще описать серьезность ситуации своим визитом на встречу министров обороны стран-сторонников Западной Украины. Глава украинского государства также хочет запросить новые поставки оружия для своей армии, в частности ракеты большой дальности и усиление средств противовоздушной обороны", - пишет издание.
Пока что в Рамштайне царит скорее рабочая атмосфера, но визит Зеленского, скорее всего, "придаст этой встрече политическую окраску", отмечает Spiegel.
Издание напоминает, что министр обороны Украины Рустем Умдеров уже несколько дней проводит встречи с наиболее важными союзниками Киева. Сегодня вечером он встретится с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине, и основное внимание, вероятно, будет уделено вопросу о том, сможет ли Германия продолжать оказывать помощь Украине.
Оружие для Украины
Зеленский систематически призывает союзников снять запрет на нанесение ударов по военным объектам оккупантов в тылу. Так, в последнем своем видеообращении он заявил, что на сегодня победа Украины зависит от четырех стран, которые могут предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь выгнать Россию с украинской территории и сохранить жизнь гражданского населения. Это США, Британия, Франция и Германия.
Ранее The Times писало, что в Германии под угрозой блокировки оказались 30 пакетов вооружений для Украины, включая крайне необходимые ракеты для противовоздушной обороны и запчасти для танков и боевых машин пехоты.