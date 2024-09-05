Зеленский хочет лично попросить у союзников больше оружия.

Министры обороны стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины (известной как формат "Рамштайн", в пятницу встретятся на очередном заседании. При этом, как пишет Spiegel, на встречу также планирует приехать президент Украины Владимир Зеленский, который хочет лично обратиться к своим западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией.

"В Берлине заявили, что Зеленский хотел впечатляюще описать серьезность ситуации своим визитом на встречу министров обороны стран-сторонников Западной Украины. Глава украинского государства также хочет запросить новые поставки оружия для своей армии, в частности ракеты большой дальности и усиление средств противовоздушной обороны", - пишет издание.

Пока что в Рамштайне царит скорее рабочая атмосфера, но визит Зеленского, скорее всего, "придаст этой встрече политическую окраску", отмечает Spiegel.

Видео дня

Издание напоминает, что министр обороны Украины Рустем Умдеров уже несколько дней проводит встречи с наиболее важными союзниками Киева. Сегодня вечером он встретится с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине, и основное внимание, вероятно, будет уделено вопросу о том, сможет ли Германия продолжать оказывать помощь Украине.

Оружие для Украины

Зеленский систематически призывает союзников снять запрет на нанесение ударов по военным объектам оккупантов в тылу. Так, в последнем своем видеообращении он заявил, что на сегодня победа Украины зависит от четырех стран, которые могут предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь выгнать Россию с украинской территории и сохранить жизнь гражданского населения. Это США, Британия, Франция и Германия.

Ранее The Times писало, что в Германии под угрозой блокировки оказались 30 пакетов вооружений для Украины, включая крайне необходимые ракеты для противовоздушной обороны и запчасти для танков и боевых машин пехоты.

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