Как подчеркнул президент Украины, утверждение роли НАТО по предоставлению помощи в сфере безопасности и проведения учений для ВСУ станет дополнительным мощным инструментом.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в НАТО не ждут появления никакой альтернативы формату "Рамштайн", известному как Контактная группа по вопросам обороны Украины с участием 50 стран под эгидой США. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар в Киеве.

В частности, у Зеленского спросили, чего хотят в НАТО на смену формата "Рамштайн" и стремится ли к этому Украина.

"Никто не ждет никакой альтернативы. Это будет дополнительный инструмент. То есть, "Рамштайн" будет работать. Это для нас важно. Более 50 стран. И там не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу в таком широком представительстве. А инструмент, который сегодня предлагают страны НАТО и генсек, и об этом мы с ним говорили - мне кажется, сегодня об этом рано говорить, но, мне кажется - это дополнительный мощный инструмент", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

Президент отметил, что этот дополнительный инструмент предусматривает один механизм, и в частности, чтобы "деньги, которые выделяются теми или иными государствами для поддержки обороноспособности Украины, доходили в Украину".

"Посмотрим, какой будет результат, но мне кажется, это важно", - сообщил Зеленский.

Изменение формата Рамштайн - что известно

Как известно, в апреле, издание Politico, ссылаясь на трех европейских и одного американского чиновника, сообщило, что страны Запада рассматривают возможность передачи контроля над Контактной группой по вопросам обороны Украины, которая известна как формат Рамштайн, в НАТО. Это произойдет, если на предстоящих президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

Как отмечалось, подобное изменение позволило бы государствам-членам Альянса иметь больше влияния, если Трамп станет президентом и будет выступать против поставок оружия Украине.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Организации Североатлантического договора согласовали план по усилению поддержки Украины. Решение о начале практического воплощения этого плана должно состояться на саммите лидеров НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Этот план определяет как НАТО будет отвечать за координацию помощи по безопасности и обучение. Соответствующая координация под командованием НАТО будет происходить с американской базы в немецком городе Висбаден и с логистических узлов, расположенных в восточной части Альянса.

Еще НАТО будет контролировать подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины в учебных центрах союзников, поддерживать Украину путем планирования и координации пожертвований, руководить транспортировкой и ремонтом техники, и оказывать поддержку на долгосрочное развитие ВСУ.

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