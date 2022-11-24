По словам Лукашенко, многие думают, что в случае поражения РФ в Украине ОДКБ прекратит существование.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в средствах массовой информации распространяется мнение о том, что в случае проигрыша России на войне в Украине ОДКБ прекратит существовать.

Как сообщает белорусское агентстсво "БЕЛТА", такое заявление он сделал во время пленарного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армении, на котором Беларусь приняла председательство в организации.

"Знаете, в последнее время в средствах массовой информации (распространяется мнение, что – ред.) – жизнь, судьба ОДКБ зависят от "операции" Российской Федерации в Украине (войны РФ против Украины – ред.). Если Россия победит – ОДКБ будет жить, если, не дай бог, не победит – ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже много горячих голов начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место", – отметил Лукашенко.

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По его словам, таких разговоров не должно быть. Он подчеркнул, что "ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет".

Что происходит в ОДКБ

23 ноября 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. По его словам, предоставленный к подписанию проект декларации СКБ ОДКБ "недостаточно доработан".

В октябре власти Кыргызстана приняли решение отменить учения ОДКБ на своей территории. Причина такого решения не называлась.

Кроме того, после объявления мобилизации в России Владимир Путин начал активнее терять союзников. В частности, три страны, которые входят или входили в Организацию Договора о коллективной безопасности, выступили против участия своих граждан в войне в Украине.

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