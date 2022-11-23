Пашинян настаивает, что ОДКБ следует провести политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства, выступая на сессии СКБ ОДКБ, Пашинян заявил, что важна политическая оценка действий Азербайджана против Армении, так как "это должно быть логическим проявлением союзнических отношений".

"Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства", – сказал Пашинян.

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Армянский премьер акцентировал, что СКБ ОДКБ следует провести политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной с цель вывода азербайджанских войск с территории Нагорного Карабаха.

"Отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении", – заявил Пашинян.

По его словам, представленный к подписанию проект декларации СКБ ОДКБ "недостаточно доработан".

"Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы", - сказал премьер.

Российская сторона, комментируя позицию Армении, выразила уверенность в том, что несмотря на то, что документ согласовать не удалось, страна не покинет ОДКБ.

"Это точка зрения армянской стороны, это право армянской стороны так расценивать ситуацию", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Организация договора о коллективной безопасности – последние новости

В течение последнего времени становится все более очевидным, что Россия не может полагаться на союзников по ОДКБ (Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) в войне против Украины.

В мае президент РФ Владимир Путин позвал "единомышленников" из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на юбилейный саммит ОДКБ. Во время встречи он рассказал о войне в Украине, но поддержку нашел только со стороны Беларуси.

Позднее представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров отмечал, что страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не собираются участвовать в войне России против Украины, поскольку это "не входит в зону ответственности организации".

Также представители отдельных стран-членов ОДКБ выступили против участия своих граждан в войне в Украине.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявлял, что существование ОДКБ находится под вопросом после того, как она "не выполнила свои обязанности" во время эскалации между Арменией и Азербайджаном.

Ходят слухи о том, что российские спецслужбы пытаются устранить премьер-министра Армении, своего союзника по ОДКБ – Никола Пашиняна.

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