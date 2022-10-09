Причина такого решения не называется.

Власти Кыргызстана приняли решение отменить учения ОДКБ на своей территории.

Об этом пишет "Радио Азаттык".

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Кыргызстана, командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти на территории Кыргызстана в октябре текущего года.

Видео дня

Причина такого решения не называется.

В прошлом месяце между военными Кыргызстана и Таджикистана произошло масштабное столкновение, страны обвинили друг друга в вооруженном акте агрессии. Сообщали о 74 погибших таджикистанцах и 63 гражданах Кыргызстана.

После этого власти Кыргызстана призвали ОДКБ, куда входят РФ, Армения, Беларусь, Казахстан, сам Кыргызстан и Таджикистан, принять активное участие в урегулировании ситуации.

В конце сентября Армения также отказалась от учений. По официальной версии – из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

Реакция ОДКБ на войну в Украине

Как писал УНИАН, Россия, испытывающая острую потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны против Украины, не находит поддержки среди стран Организации договора о коллективной безопасности.

В мае президент РФ Владимир Путин позвал "единомышленников" из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на юбилейный саммит ОДКБ. Во время встречи он рассказал о войне в Украине, но поддержку нашел только со стороны Беларуси.

Тем не менее, в августе Россия начала вербовать граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в ряды российской армии. А 13 сентября ВСУ впервые взяли в плен российского наемника из Узбекистана.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. На фоне этого Казахстан и Кыргызстан, входящие в ОДКБ, и Узбекистан, вышедший из организации в 2012 году, предостерегли своих граждан от участия в войне на стороне России и напомнили об уголовной ответственности.

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров отмечал, что страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не будут участвовать в войне России против Украины: это "не входит в зону ответственности организации".

Вас также могут заинтересовать новости: