После объявления мобилизации в России Владимир Путин начал активнее терять союзников. В частности, три страны, которые входят или входили в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выступили против участия своих граждан в войне в Украине.
Посольство Кыргызстана в России 21 сентября сообщило, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств граждан страны ждет уголовная ответственность.
Гражданам Кыргызстана, которые живут в России и которых будут призывать участвовать в военных действиях, советуют немедленно обращаться в дипломатическое представительство своей страны.
Те, кто поедут на войну, рискуют лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет, возможна также конфискация имущества. С аналогичной позицией накануне выступили власти Узбекистана и Казахстана.
Посольство Узбекистана в РФ заявило, что "предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность - до 10 лет лишения свободы.
В Казахстане за такое же нарушение обещают тюремный срок от 5 до 9 лет.
Отметим, Казахстан и Кыргызстан являются членами ОДКБ, а Узбекистан в 2012 году вышел оттуда.
Путин объявил частичную мобилизацию в России
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.
Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.
Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".
Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.
В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.
С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.