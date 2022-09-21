Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

После объявления мобилизации в России Владимир Путин начал активнее терять союзников. В частности, три страны, которые входят или входили в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выступили против участия своих граждан в войне в Украине.

Посольство Кыргызстана в России 21 сентября сообщило, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств граждан страны ждет уголовная ответственность.

Гражданам Кыргызстана, которые живут в России и которых будут призывать участвовать в военных действиях, советуют немедленно обращаться в дипломатическое представительство своей страны.

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Те, кто поедут на войну, рискуют лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет, возможна также конфискация имущества. С аналогичной позицией накануне выступили власти Узбекистана и Казахстана.

Посольство Узбекистана в РФ заявило, что "предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность - до 10 лет лишения свободы.

В Казахстане за такое же нарушение обещают тюремный срок от 5 до 9 лет.

Отметим, Казахстан и Кыргызстан являются членами ОДКБ, а Узбекистан в 2012 году вышел оттуда.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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