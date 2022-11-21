Псевдопрезидент Беларуси со своим умением торговать собой может лишить работы всех местных проституток на пляже Гаваны, полагает бывший российский депутат.

Самопровозглашенному президенту Беларуси, пособнику президента РФ Владимира Путина Александру Лукашенко грозит драматический разрыв седалища.

Псевдопрезидент может сбежать в Китай или на Кубу, рассказала бывший депутат Госдумы России Мария Максакова в интервью УНИАН.

По ее словам, неизвестно, на кого рассчитаны якобы дружественные заявления Лукашенко, адресованные украинцам, поскольку известно, как он помогает оккупантам.

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"…мы знаем, что он отправляет в ОРДЛО технику из каких-то расконсервированных запасов, позволяет на своей территории тренировать этих "чмобиков". Есть постоянная угроза, что… российская группировка размещается в Беларуси с планом дальнейшего вторжения. С другой стороны, Лукашенко пытается для Евросоюза сохранить статус транзитера мидий, устриц и алкоголя. Поэтому я не удивлюсь, если мы станем свидетелями такого драматического разрыва седалища Александра Григорьевича", - сказала она.

Собеседница отметила, что журналисты-расследователи нашли у псевдоглавы Беларуси дворец в Китае, но, если эта страна покажется ему непривлекательной, то, возможно, его примут на Кубе.

"Если Китай Лукашенко не покажется привлекательным, или он поймет, что китайская позиция сильно меняется на наших глазах, то, возможно, его примут на Кубе. А там с его умением торговать собой, с его вот этой чрезвычайно гибкой и изворотливой позицией, я думаю, что он просто лишит работы всех местных проституток на пляже Гаваны", - добавила экс-депутат.

Участие Беларуси в полномасштабной войне России против Украины - что нужно знать

Власти Беларуси предоставили войскам РФ свою землю для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину рано утром 24 февраля. Кроме того, нашу землю не раз обстреливали с беларуской территории.

Сначала Александр Лукашенко говорил, что Беларусь не участвует в войне России против Украины, но в начале октября признал причастность беларуской стороны к боевым действиям.

Псевдопрезидент 10 октября объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и РФ. Позже на беларускую территорию привезли российских мобилизованных.

Военный эксперт Владислав Селезнев предупредил, что российская армия снова может попытаться напасть из Беларуси на север Украины, чтобы отвлечь украинских воинов.

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