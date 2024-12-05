Глава МИД Украины назвал российского министра военным преступником.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига демонстративно вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра Сергея Лаврова. Соответствующее видео обнародовал МИД Украины в Telegram.

Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра. Перед этим, в конце своего выступления, глава украинского МИД назвал Лаврова военным преступником.

"Украина продолжает бороться за свое право на существование. И российский военный преступник за этим столом должен это знать: Украина выборет это право и справедливость победит", - подчеркнул Сибига.

Вслед за министром иностранных дел Украины зал, где проходит ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, покинули еще ряд иностранных министров и дипломатов.

Заседание ОБСЕ - что известно

Как известно, 4-5 декабря на Мальте проходит 31-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров лично приехал на Мальту для участия в этом заседании. Это его первая поездка в страну Европейского Союза после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее уже звучали намерения от других министров, что они будут бойкотировать участие Лаврова в этом мероприятии. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что не будет слушать российскую ложь.

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