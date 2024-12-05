Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига демонстративно вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра Сергея Лаврова. Соответствующее видео обнародовал МИД Украины в Telegram.
Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра. Перед этим, в конце своего выступления, глава украинского МИД назвал Лаврова военным преступником.
"Украина продолжает бороться за свое право на существование. И российский военный преступник за этим столом должен это знать: Украина выборет это право и справедливость победит", - подчеркнул Сибига.
Вслед за министром иностранных дел Украины зал, где проходит ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, покинули еще ряд иностранных министров и дипломатов.
Заседание ОБСЕ - что известно
Как известно, 4-5 декабря на Мальте проходит 31-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров лично приехал на Мальту для участия в этом заседании. Это его первая поездка в страну Европейского Союза после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Ранее уже звучали намерения от других министров, что они будут бойкотировать участие Лаврова в этом мероприятии. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что не будет слушать российскую ложь.