Андрей Сибига и другие дипломаты покинули зал перед выступлением Лаврова на ОБСЕ / скриншот

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига демонстративно вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра Сергея Лаврова. Соответствующее видео обнародовал МИД Украины в Telegram.

Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра. Перед этим, в конце своего выступления, глава украинского МИД назвал Лаврова военным преступником.

"Украина продолжает бороться за свое право на существование. И российский военный преступник за этим столом должен это знать: Украина выборет это право и справедливость победит", - подчеркнул Сибига.

Вслед за министром иностранных дел Украины зал, где проходит ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, покинули еще ряд иностранных министров и дипломатов.

Заседание ОБСЕ - что известно

Как известно, 4-5 декабря на Мальте проходит 31-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров лично приехал на Мальту для участия в этом заседании. Это его первая поездка в страну Европейского Союза после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее уже звучали намерения от других министров, что они будут бойкотировать участие Лаврова в этом мероприятии. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что не будет слушать российскую ложь.

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