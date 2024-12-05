Глава ВС Британии предупроедил о риске ядерной войны.

На Западе растут опасения, что Украина проигрывает войну с Россией и что Владимир Путин может решить вторгнуться в Восточную Европу в ближайшие годы. Как пишет The Times, по мнению военачальников, Великобритания должна быть готова к конфликту в 2027 году.

Так, генерал сэр Джеймс Эверард, занимавший должность заместителя верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, считает, что, если Россия начнет войну с НАТО, то Путину будет разумно нанести удар к 2027 году, прежде чем НАТО успеет укрепить свою оборону.

Эверард сказал, что армии должны быть в состоянии поддерживать боевую мощь, добавив: "Мы знаем, что небольшие армии уничтожаются на ранних стадиях конфликта".

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При этом министр по делам ветеранов Британии Алистер Карнс предупредил, что вся британская армия будет уничтожена не более чем за год, если будет вовлечена в крупный конфликт с таким противником, как Россия.

"В масштабной войне — не ограниченной интервенции, а похожей на войну в Украине — наша армия, например, при нынешних показателях потерь, будет израсходована… в течение шести месяцев или года", - отметил он.

В то же время глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, выступая с ежегодной лекцией в Королевском объединенном институте оборонных исследований, предупредил об угрозе ядерной войны.

Он отметил, что мир сейчас находится на заре "третьей ядерной эры", и перспективы будущего "более спорные, более неоднозначные и более опасные, чем раньше", при этом сейчас полностью отсутствуют какие-либо "предохранители" безопасности.

Запад готовится к войне с Россией

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявлял, что запад не готов к широкомасштабной войне с Россией. По его убеждению, россияне смогут истощить европейскую систему ПВО всего за 2-3 месяца.

Также СМИ писали, что что Европа потеряла время на подготовку к войне с РФ, которое ей дало героическое сопротивление украинцев. Обозреватель The Times Эдвард Лукас отмечает, что Европа "скандально плохо" подготовлена к возможному российскому вторжению, и Путин об этом знает.

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