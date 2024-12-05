По словам главы украинского МИД, Украина никогда не согласится на так называемый российский "мирный план".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечает, что Украина стремится получить справедливый мир и не согласится ни на какие компромиссы относительно территориальной целостности, суверенитета или будущей безопасности. Украина не пойдет на переговоры в формате так называемых Ялты-2 или Минска-3, когда Россия сохранит влияние на Украину для принудительной диктовки правил.

Об этом Сибига сказал во время выступления на 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Глава МИД подчеркнул, что Будапештский меморандум провалился, поскольку российская диктатура начала агрессивную войну против Украины.

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В частности, со времен Второй мировой войны Европа не видела такого масштаба зверств, убийств мирных жителей, похищений детей, казней военнопленных и других ужасных преступлений.

По словам Сибиги, Москва пытается оправдать все преступления так называемыми "законными интересами безопасности", но право украинского народа на существование не является законным интересом России в сфере безопасности.

"Когда россияне говорят, что хотят мира, они врут. Они говорят о переговорах только для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они на самом деле делают. Посмотрите на их действия, а не на их слова. На самом деле Россия продолжает расширять войну", - отметил Сибига.

В то же время министр отмечает, что надо заставить Москву принять справедливый мир.

"Будапештский меморандум показал цену договоренностей за счет Украины. Никаких компромиссов относительно нашей территориальной целостности, суверенитета или будущей безопасности не будет. Мы увидели настоящий российский "мирный план". Мы видели его в Буче, Мариуполе, Изюме и других местах. Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей отправляют в российские семьи и дают им российские имена. Фильтрация, расстрельные списки, насильственная русификация и ассимиляция. Мы никогда не согласимся на такой мир", - констатирует Сибига.

В этой связи, как подчеркнул министр, мирный план Украины заключается в том, чтобы Россия убралась из Украины и оставила украинцев в покое.

"Россия хочет второй Ялты или по крайней мере третьего Минска. Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет", - отметил Сибига.

Зато, по его словам, Украина стремится получить справедливый мир.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать серые зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность относительно Украины как части евроатлантического сообщества", - добавил глава МИД.

Также он отметил, что не будет мира без правосудия, и поэтому, Россию надо привлекать к ответственности.

Переговоры о мире в Украине - что известно

По данным издания The Wall Street Journal, в среду, 4 декабря, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со специальным посланником Трампа по вопросам России и Украины Китом Келлогом и будущим советником по национальной безопасности Майком Волтцем.

К встрече также присоединился вице-президент Джей Ди Вэнс. Украинская делегация прибыла в США для проведения переговоров на высоком уровне с администрацией Дональда Трампа, с целью сгладить серьезные разногласия в вопросе урегулирования войны с Россией еще до вступления нового президента США в должность.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией. По его мнению, Украина сама должна решить, когда она будет готова начать переговоры с РФ.

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