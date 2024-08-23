США ведут с Украиной переговоры по этому вопросу, но пока ограничения остаются неизменными.

США ведут с Украиной переговоры насчет использования американского оружия для ударов по территории России, однако пока ограничения остаются неизменными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

На фоне слухов о применении HIMARS в Курской области Кирби задали вопрос, свидетельствует ли это о том, что США расширили возможность для Украины использовать американское оружие для ударов по РФ.

Кирби в ответ сказал, что информацию об ударах РСЗО HIMARS по объектах в Курской области подтвердить не может, однако отметил, что пока никаких изменений в указаниях, где и как украинцы могут использовать оружие США, не было.

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В то же время он заявил, что США постоянно обсуждают с украинским руководством действия ВСУ на фронте.

"Им разрешено использовать материалы, предоставленные США, для защиты от российской агрессии. И как вы знаете, президент разрешил им использовать американские боеприпасы для ударов через границу. Но мы все еще ведем с ними переговоры. У меня нет никаких политических предпочтений, о которых я мог бы сегодня говорить, и, конечно, никаких новых политических решений, которые были приняты", - отметил Кирби.

Удары западным оружием по РФ

Как известно, президент Владимир Зеленский систематически призывает союзников снять запрет на нанесение ударов по военным объектам оккупантов в тылу.

По данным Тһе Тimes, решение Великобритании о снятии ограничений блокируют в Соединенных Штатах Америки. Причина - страх эскалации.

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