Британия хочет предоставить Украине полную свободу, но для этого нужен консенсус союзников.

США фактически блокируют Великобритании разрешение ВСУ атаковать российскую территорию ракетами Storm Shadow внутри России из-за опасений Белого дома относительно эскалации.

Как пишет Тһе Тimes, Лондон еще больше месяца назад направил запрос Вашингтону, но ответ так и не поступил. Источники в британском правительстве отмечают, что эта тема фактически застряла в США.

Указывается, что Великобритания хочет предоставить Украине полную свободу, но для этого нужен консенсус союзников, включая США, Францию и третью страну НАТО, которая не называется.

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В то же время Мэттью Палмер, временный поверенный в делах США в Великобритании, отмежевался от утверждения, что США имеют какое-либо слово в этом вопросе. Он заявил, что использование британского оружия может быть только делом Лондона и Киева.

Член комитета по вопросам обороны Украины сказал изданию, что Украина была вынуждена провести свою трансграничную операцию в Курске из-за отказа Запада разрешить Киеву использовать крылатые ракеты большой дальности по целям в России.

"Администрация Байдена продолжает поддерживать свою политику, согласно которой Украине не разрешается использовать огонь на дальние расстояния для ударов вглубь России; запрет, который касается не только американских ATACMS, но и британского Storm Shadow", - говорит независимый военный аналитик Колби Бадхвар.

Нардеп Соломия Бобровская отмечала, что достижения РФ на востоке Украины с начала этого года можно было бы остановить, если бы ВСУ позволили уничтожать военные и материально-технические цели глубоко за линией фронта.

По ее словам, операция в Курской области - это оборонительная акция, которая обусловлена усилением РФ обстрелов Сумской и Харьковской области.

"Если бы нам разрешили использовать эти ракеты большой дальности в России, мы бы смогли предотвратить многие их атаки и наступательные операции. И я искренне верю, что сейчас карта будет такой, какой была в 2023 году, или даже лучше", - убеждена Бобровская.

По ее мнению, отказ Британии и США предоставить разрешение является "предательством" гарантий безопасности, которые Украина получила в рамках Будапештского меморандума в 1994 году в обмен на передачу ядерного оружия.

"Запад обещал защитить нас, а теперь каждый день мы вынуждены доказывать, зачем нам нужно это оружие дальнего действия, чтобы защитить себя", - возмутилась нардеп.

Использование дальнобойного оружия

Ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Украина может свободно использовать британское оружие на российской территории, в том числе и во время наступления на Курск. Однако Украине все еще не разрешено использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России.

В интервью The Times Дмитрий Лантушенко, капитан 117-й бригады территориальной обороны, который участвовал в наступлении на Курск, отметил, что Великобритания должна позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow против целей на территории России, чтобы перекрыть каналы поставки российской обороны.

Бывший премьер-министр Великобритании продемонстрировал восхищение наступлением ВСУ в Курской области РФ и призвал разрешить нашим войскам использовать дальнобойное оружие без ограничений.

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