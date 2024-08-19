По его словам, партнеры боятся подыграть российским нарративам.

Западные лидеры оставили на руках украинских Вооруженных сил "наручники" в вопросе использования предоставленного оружия, поскольку не хотят подыгрывать кремлевскому правителю Путину,

Такое мнение Sky news высказал военный аналитик Шон Белл. По его словам, хотя Лондон и предоставил ВСУ полную свободу действий по нанесению ударов ракетами Storm Shadow по военным целям, правительство хочет достичь консенсуса с Соединенными Штатами Америки, прежде чем применять их на территории РФ.

Белл отмечает, что Вашингтон все еще достаточно осторожен в этом вопросе, поскольку боится подпитывать заявления Кремля о том, что Россия якобы воюет не с Украиной, а с "коллективным Западом".

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"Риск заключается в том, что это сыграет на руку, и Путин начнет говорить: "Я на самом деле веду войну против Запада", а значит, начнет реагировать соответствующим образом. Но эти "наручники" привели к тому, что президент Зеленский в своем ночном обращении вчера вечером похвалил Запад, особенно выделив Великобританию, за предоставление большого количества оружия, но также призвал к снятию ограничений", - добавил аналитик.

Удары по России западным оружием

Как известно, президент Владимир Зеленский систематически призывает союзников снять запрет на нанесение ударов по военным объектам оккупантов в тылу.

По данным Тһе Тimes, решение Великобритании о снятии ограничений блокируют в Соединенных Штатах Америки. Причина - страх эскалации.

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