В частности, президент получил хороший сигнал от премьера Британии относительно нанесения дальнобойных ударов вглубь РФ, но ждет реального решения.

Удары по военным российским базам, которые расположены в глубоком тылу Российской Федерации и используются для запуска ракет по гражданским объектам в Украине - это не риторика, а план. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

"Конечно, если мы хотим выиграть, если мы хотим взять верх, если мы хотим спасти нашу страну и защитить ее - мы должны снять все ограничения. Я говорил об этом с партнерами - с лидером Великобритании, с президентом Соединенных Штатов, с генеральным секретарем (НАТО), со всеми ими", - отметил Зеленский.

Глава государства сказал, что поднимает эту тему с очень конкретными фактами. В частности, по его словам, в Украине понимают, с каких военных баз россияне атакуют Украину и где размещаются российские различные виды вооружения, которые применяются для ударов по Украине.

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"И если они атаковали нас и убили наших детей в больнице, возникает безумный вопрос - почему мы не можем ответить и атаковать эти военные базы, с которых истребители наносят по нам удары управляемыми бомбами или ракетами? Убивают наших детей. Поэтому, для меня - это не риторика, а настоящий план. И для наших людей, не только для солдат", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что теперь это является планом для всего государства.

"Мы ждем от наших союзников, и я уверен, что наши друзья союзники поймут это все", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что получил хороший сигнал от премьер-министра Британии Кира Стармера.

"И я надеюсь, что мы примем такие решения. И конечно, опять же, если мы действительно хотим, чтобы Украина была на карте (мира), и чтобы не было Путина, который атаковал полпланеты - нам нужно быстро сделать очень конкретные шаги", - подчеркнул Зеленский.

Удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Альянса Столтенберг отмечает, что согласно международному праву - Украина имеет право на самозащиту, соответственно - применять дальнобойные виды вооружения.

В Конгрессе США также заявили, что Украина должна получить разрешение на использование американского оружия по актуальным военным целям на территории России.

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