По словам источников издания, диктатор направил этот сигнал через посредников.

Российское руководство предложило Соединенным Штатам Америки заморозить войну в Украине, однако Вашингтон отказался обсуждать это без Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три российских источника. По их словам, Путин через посредников, в том числе через арабских партнеров на Ближнем Востоке, посылал в 2023 году Вашингтону сигналы о том, что хочет заморозить конфликт на нынешних линиях без каких-либо уступок со стороны оккупационных войск.

Высокопоставленный российский источник сообщил журналистам, что посредники встретились в Турции в конце 2023 года, переговоры закончились ничем. Второй собеседник говорит, что американцы отказались обсуждать прекращение огня без Украины. Третий источник говорит, что Штаты не хотели давить на Украину.

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Американский источник отрицал факт официального контакта и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах без Украины. Между тем россияне говорят, что после получения сигнала американские чиновники, включая советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Билла Бернса и госсекретаря Энтони Блинкена, провели встречу.

"Идея заключалась в том, что Салливан поговорит с советником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и определит дальнейшие шаги, сообщил один из российских источников. Но когда в январе раздался звонок, Салливан сказал Ушакову, что Вашингтон готов обсуждать другие аспекты отношений, но не будет говорить о прекращении огня без Украины", - отмечает издание.

Другой российский источник сказал журналистам, что Путин прокомментировал это так: "Я знал, что они ничего не сделают". Еще один собеседник отметил, что Вашингтон не поверил в искренность диктатора. Теперь Кремль не видит смысла в дальнейших контактах с США в вопросе заморозки войны.

Заморозка войны и переговоры с Россией:

Как известно, украинские власти неоднократно заявляли, что вопрос переговоров с Россией будет рассматриваться только после вывода оккупационных войск с территорий Украины. В Москве заявляют, что якобы никогда не отказывались от переговоров, однако только на своих условиях.

Также в Киеве считают, что российские власти используют прекращение огня на фронте для пополнения и усиления своих войск для дальнейших атак.

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