Президент считает, что своей формулой мира Украина поможет всем остальным народам.

Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта, который закончится войной, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая 28 июня в Верховной Раде.

"Любой замороженный конфликт - это война, которая непременно разгорится, и вопрос лишь в том, когда и сколько жизней она заберет. Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Ни на один", - подчеркнул он.

При этом президент добавил, что своей формулой мира Украина поможет всем остальным народам, которые стремятся к справедливому миру.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что Россия рассматривает всех своих соседей как рабов и врагов, а Украина делает ставку на альянсы. При этом добавил, что в этом году должен быть открыт диалог относительно полноправного членства в ЕС, и Украина к этому готова. По его словам, это не только экономическое единение, но и безопасность Украины, а для ЕС Украина - это фактор единения.

Также Зеленский добавил, что вступление Украины в НАТО - это уже не мечта, а реальность:

"Сейчас мы являемся реципиентом помощи безопасности, но после победы Украина будет донором безопасности для нашего региона, для всей Европы, для всего мира. Уже сейчас Украина является донором моральной силы".

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово защищать свою территорию и союзников от России и Беларуси.

Он заявил, что в Москву и Минск был направлен четкий сигнал о том, что "НАТО существует для защиты каждого союзника, каждого дюйма территории НАТО".