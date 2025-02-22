Предложения по полному аресту российских активов были отклонены некоторыми странами-членами Евросоюза.

Евросоюз изучает возможности использования замороженных на территории блока российских активов, в частности для возмещения Украине убытков, вызванных российской агрессией.

Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg. Отмечается, что ЕС пытается обеспечить финансовую и военную поддержку Украины на фоне признаков того, что США могут сократить помощь. Собеседники издания говорят, что европейские чиновники обсуждают различные пути использования российских активов в рамках Международной компенсационной комиссии, которая и будет определять размер компенсации, принадлежащей Украине.

Активы могут быть арестованы, если Москва откажется возместить убытки. Стоимость конфискованных активов будет компенсирована обязательствами России по возмещению убытков в потенциальной мирной сделке, говорят источники журналистов.

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Обсуждается и другой вариант, который предусматривает, что ЕС уполномочит страны-члены блока конфисковать суверенные активы РФ, чтобы компенсировать разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас изучается, будет ли решение Международного уголовного суда и жестокость российских атак оправдывать такие действия согласно уголовному законодательству стран-членов ЕС.

Предложения по полному аресту российских активов были отклонены некоторыми странами-членами Евросоюза, включая Германию и Францию, из-за правовых и экономических последствий.

Отмечается, что ЕС, страны Большой семерки и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов российского центробанка в виде ценных бумаг и наличности, преимущественно через бельгийский клиринговый центр Euroclear. Санкции, введенные против известных российских лиц, заморозили еще около 58 миллиардов долларов активов.

Замороженные российские активы

Reuters сообщает, что Россия может передать замороженные активы на восстановление Украины, и такая договоренность может стать частью потенциального мирного соглашения. Однако Москва традиционно выдвинула свои условия – часть этих средств Кремль хочет задействовать для территорий Украины, которые разрушила и сейчас контролирует сама Россия.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал финансировать помощь Украине из замороженных активов России.

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