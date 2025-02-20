По словам премьер-министра Польши, пришло время действовать, а не только говорить.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал финансировать помощь Украине из замороженных активов России. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Хватит говорить, время действовать! Давайте финансировать нашу помощь Украине из замороженных российских активов. Усилим воздушную полицию, балтийскую стражу и границы ЕС с Россией. Давайте быстро примем новые фискальные правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Немедленно!", - подчеркнул политик.

Замороженные активы РФ - что известно

Ранее СМИ сообщили, что российская делегация во время переговоров с США в Эр-Рияде просила разморозить активы и ослабить санкции против страны. Речь идет о части резервов Центрального банка РФ, а именно 6 млрд долларов, которая была вложена в долларовые активы перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

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В то же время издание Foreign Policy написало, что российские активы являются козырной картой Европы в войне в Украине. Там подчеркнули, что конфискация активов РФ стала бы мощным сдерживающим фактором против применения военной силы для изменения международно признанных границ.

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