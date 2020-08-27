Президент России Владимир Путин введет свои войска в Беларусь.
Такое опасение высказал первый глава Верховной Рады независимой Беларуси Станислав Шушкевич в эфире телеканала "Украина 24".
"Наша страна потеряет суверенитет из-за Лукашенко. Он сфальсифицировал выборы, и это хорошо знает Путин. Но он нашел подход, чтобы, пользуясь этим случаем, ввести свои войска в Беларусь, ссылаясь на ОДКБ. В Беларуси есть лишь протест против фальсификации выборов, а Путин это трактует, что "могут поджигать, могут бить". Нет, такое у нас не случается, такое хотел бы инициировать Путин. Но придется и так вводить, потому что Лукашенко не хватает армии", — сказал он.
Шушкевич считает, что российские власти могут принудительно русифицировать Беларусь.
"В знак мести снимаются с работы учителя, директор Института кардиологии, директор театра им. Купалы. Идет принудительная военная русификация Беларуси и полная потеря белорусской независимости усилиями Путина, а у Лукашенко нет другого выхода, как ему помогать", — сказал он.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого – обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
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