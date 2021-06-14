Он назвал шуткой сообщения СМИ о том, что его избивал лично Лукашенко.

Белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич заявил, что во время и после задержания его никто не избивал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Минске, отвечая на вопросы журналистов.

Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь.

Так, Протасевич назвал шуткой сообщения СМИ о том, что его избивал лично Александр Лукашенко, который считает себя легитимно избранным президентом Беларуси.

Читайте также"Результат пыток": основатель Nexta и Тихановская прокомментировали "интервью" Романа Протасевича (видео)"Хорошо, что вы начали разговор с шутки. ... Касательно этой шутки я даже комментировать не буду – это просто смешно", - сказал он.

В то же время Протасевич заявил, что следы на руках, которые были видны во время его "интервью" беларусскому телеканалу ОНТ, – это следы от стяжек, которые на него надели во время задержания.

"Задержание, насколько я понял, было для сотрудников таким неожиданным, что у них не было при себе наручников", - пояснил блогер.

Он также отметил, что якобы чувствует себя прекрасно и не имеет никаких жалоб, а все новости о его плохом состоянии здоровья назвал фейком.

"Если кто-то в этом сомневается, то я готов с разрешения следствия пройти любую независимую медицинскую экспертизу", - добавил Протасевич.

По его словам, во время и после задержания его никто не избивал. "Со мной всё впорядке. У меня нет ни на что жалоб. Никто меня не бил. Даже пальцем не трогал, я так скажу", - сообщил он.

Кроме того, Протасевич рассказал, что сотрудничать со следствием и давать интервью его якобы никто не принуждал.

"Я понимаю, какой урон я нанес не только государству, но и стране. И сейчас я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию", - сказал блогер.

Задержание Романа Протасевича: подробности

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр.

Читайте также"Признание" вины и "уважение" к Лукашенко: вышло "интервью" Протасевича белорусскому каналу (видео)После посадки власти страны задержали учредителя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследует Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

4 июня послы стран-членов Европейского Союза приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям с 00-00 часов (по центральноевропейскому времени) 5 июня выполнять рейсы в аэропорты Евросоюза или через его воздушное пространство.

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Автор: Антонина Доломанжи