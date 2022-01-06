По сведениям протестующих, во время утренней зачистки города погибли около 30 человек.

В сети появилось видео зачистки центра Алматы от протестующих. По информации МВД Казахстана, в городе задержаны 2 тысячи человек. На площади Республики остаются не более 300 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, публикуя запись с городских камер видеонаблюдения.

"На видео видно, как полицейские осматривают автомобиль задержанных. На тротуаре на коленях сидят четыре человека. Около них дежурят полицейские, а рядом лежит тело убитого мужчины – по-видимому, один из протестующих", – говорится в подписи к видео.

Также отмечается, что, по сведениям протестующих, во время утренней зачистки города погибли около 30 человек. Сообщается, что их застрелили силовики, проводящие спецоперацию.

Читайте такжеРоссия перебрасывает в Казахстан бронетехнику (видео)Ранее сообщалось, что во время протестов в Алматы погибли более десятка протестующих и, по меньшей мере, 13 силовиков.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

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