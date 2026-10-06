Россияне ударили по мосту в Запорожье: движение перекрыто, есть пострадавшие (фото)

Движение по переправе временно перекрыли, двух мужчин госпитализировали с легкими ранениями.

Российская оккупационная армия нанесла удар по одному из мостов через Днепр в Запорожье. В связи с последствиями атаки движение по мосту временно перекрыто. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

"Враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. В связи с последствиями атаки движение по мосту временно перекрыто", – отметил он.

Жителей Запорожья призвали учитывать ограничения движения и следить за официальной информацией.

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Также известно о двух пострадавших. Это мужчины в возрасте 43 и 54 лет. Их госпитализировали, состояние раненых оценивается как легкое.

Впоследствии Семикин уточнил, что число пострадавших в результате утреннего вражеского нападения возросло до пяти человек.

Среди них – женщины 24 и 59 лет и 36-летний мужчина. Двое пострадавших – мужчины 43 и 54 лет – сотрудники Красного Креста.

"Они как раз ехали на работу, когда российская атака застала их в пути. Медики оказывают всем необходимую помощь", – добавил он.

Атаки на мосты через Днепр – последние новости

Как сообщал УНИАН, в последнее время россияне пытаются наносить удары ударными дронами по мостам в Киеве. В частности, 4 октября оккупанты попали в дорожное полотно Северного моста.

Украинский ветеран Олег Дерфлер утверждает, что киевские мосты через Днепр рассчитаны на то, чтобы выдержать даже тактическое ядерное оружие.

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что российские оккупанты руководствуются устаревшими представлениями о ведении войны при нанесении ударов по мостам в Киеве. Как отмечает военный, логистика является основной "кровоносной артерией войны". Реку Днепр он называет тем природным ресурсом, который помогает обеспечивать логистические поставки на фронт.

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