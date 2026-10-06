Польша перебрасывает на границу с Украиной войска, танки и системы Patriot, - министр

Польша укрепляет военное присутствие в приграничном Люблинском регионе.

Польша планирует усилить границу с Украиной, направив в приграничный Люблинский регион новые воинские части, а также танки Abrams и системы Patriot. Как пишет wiadomosci.onet.pl, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Несколько недель назад я принял решение о развертывании батарей Patriot в Люблинском регионе. Я намерен посетить дислоцированных здесь военнослужащих, обеспечивающих защиту региона. Это первый случай развертывания батарей Patriot в районе Люблина", - заявил он.

Также, по словам министра, были приняты решения о расширении подразделений Вооруженных сил Польши.

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В частности, будет сформирована новая механизированная бригада, а также размещена бригада беспилотных систем, батальон и дополнительное подразделение ПВО с системой Patriot.

Так, 18-я мотострелковая бригада будет дислоцироваться в Билгорае – населенном пункте, где также планируется разместить подразделения противовоздушной обороны. Кроме того, косиняк-камыш объявил о создании подразделения беспилотных систем в Лукуве и базы армейской вертолетной авиации в Свиднике, а также о расширении объекта в Собешине, где уже действует учебный центр Академии ВВС Польши. Также в аэропорту Люблина будут размещены вертолеты сухопутных войск.

Все эти меры значительно укрепят обороноспособность региона, в котором уже дислоцируются такие соединения, как 19-я Люблинская механизированная бригада, на вооружении которой состоят танки M1A1 Abrams, 2-й разведывательный полк, 18-й зенитный полк и 2-я Люблинская бригада территориальной обороны.

Страны НАТО готовятся к войне

Ранее FT сообщало, что Эстония перебрасывает элитные войска ближе к границе с Россией и закупает дальнобойное вооружение, готовясь к обороне от российского вторжения.

СМИ пишут, что в НАТО активно работают над стратегией сдерживания любого потенциального вторжения России. Но на случай российского нападения разрабатывается сценарий достижения быстрой победы.

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