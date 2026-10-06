Россия создает все более опасные модификации дронов: в ISW раскрыли цели врага

Россия намерена нанести максимальный ущерб.

Российские войска модернизируют свои дроны для атак по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб, прежде чем украинская ПВО научится эффективно справляться с угрозой. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Россияне применяют новые модификации беспилотников для атак по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре и позициям на линии фронта, прежде чем Украина сможет внедрить эффективные контрмеры в массовом масштабе", - подчеркивают аналитики.

Так, 5 октября Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия модернизировала систему оптической навигации, компас и боевую часть своего ударного беспилотника большой дальности "Герань-4". Это облегчает беспилотнику автономное наведение и навигацию в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Видео дня

ГУР также подтвердило, что в новых версиях "Герани" применяется специализированная боевая часть кумулятивно-фугасного действия (КРСН), предназначенная для поражения украинских мостов. Этот новый боеприпас рассчитан на уничтожение прочных стальных и бетонных конструкций, а также на повреждение вантовых мостов

Также 5 октября 8-й армейский корпус ВСУ сообщил о перехвате нового российского разведывательного беспилотника "Молния-13", который, по имеющимся данным, в полтора раза крупнее предыдущих моделей и оснащен четырьмя двигателями.

Как указывают в ISW, Россия, вероятно, стремится развернуть новые, более устойчивые к помехам и опасные модификации ударных беспилотников до того, как Украина разработает эффективные средства противодействия.

"Цель этих действий – нанести ущерб украинской энергетической инфраструктуре и логистике осенью, в преддверии ожидаемой масштабной кампании ударов в зимний период", - подчеркивается в отчете.

Борьба с российскими дронами - последние новости

Ранее в Воздушных силах сообщили, что роботизированные турели с пулеметами под управлением искусственного интеллекта уже сбивают российские реактивные ударные дроны типа "Герань-5".

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что в борьбе с реактивными "Шахедами" наступил перелом: эфективность сбивания российских дронов выросла с 60 до 83%.

Вас также могут заинтересовать новости: