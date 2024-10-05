Лидер Чечни продолжает коллекционировать различные награды.

Лидера Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России". Получил он его за "трудолюбие и верность профессии", пишет Astra.

Отмечается, что знак лидеру Чечни вручили в рамках открытия жилого комплекса в Грозном. Награждал Кадырова министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"За профессионализм, трудолюбие и верность профессии награждается знаком "Почетный строитель России" Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики", – заявил ведущий во время вручения награды Кадырову.

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Награды и должности семьи Кадырова

Сын Кадырова попал в Книгу рекордов России. 16-летнего Адама Кадырова признали "самым молодым начальником службы безопасности главы субъекта России". Ранее ему также присвоили звание Героя Чечни

В апреле 2024 года сообщалось, что 16-летний сын Кадырова стал "куратором" Российского университета спецназа имени кремлевского диктатора Владимира Путина, расположенного в городе Гудермес (Чечня). В чем будут заключаться его "обязанности", не уточнялось.

А в 2021 году 22-летняя дочь Кадырова Айшат получила должность министра культуры республики. Два года спустя в СМИ писали, что ее назначат вице-премьер-министром Чечни.

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