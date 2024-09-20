Глава Чечни обнародовал видео с авто и упомянул, что это – "лучшая реклама".

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправил на фронт еще два автомобиля Cybertruck, которых якобы "не коснулось удаленное отключение" основателя Tesla Илона Маска. Соответствующее заявление Кадыров сделал в своем Телеграм-канале.

"Еще два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев. Мобильность, удобство, маневренность - такие качества электромобиля тут очень востребованы. Удаленное отключение их не коснулось. Машины работают штатно и без сбоев", — утверждает лидер Чечни.

Он обнародовал видео, на котором демонстрируется передвижение Cybertruck с установленными на них пулеметами. В автомобилях – неизвестные в военной форме, которые стреляют из пулеметов. При этом непонятно, в какой местности передвигаются машины и какова конечная цель видео, потому что Кадыров намекает на рекламу.

"Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь. Уж мы-то знаем, каким должно быть их применение", — написал Кадыров.

Скандал с Кадыровым и Cybertruck

Напомним, вчера Кадыров заявил, что миллиардер и основатель Tesla Илон Маск деактивировал автомобиль Cybertruck, который якобы подарил ему. По словам Кадырова, на упомянутый автомобиль установили пулемет и отправили на войну против Украины. По его данным, машина хорошо справлялась с боевыми задачами, демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа, но недавно "Маск удаленно отключил кибертрак". Правитель Чечни ранее хвастался пикапом Tesla Cybertruck с установленным на нем пулеметом и благодарил за подарок Илона Маска. Однако американский миллиардер отрицал, что дарил Кадырову Cybertruck.

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