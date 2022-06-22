Госсекретарь отметил, что Кремль последние 8 лет ведет жестокую политику в отношении украинского народа.

Действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как "защиту жизней".

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Последняя атака президента Путина на Украину произошла после многих лет жестокости Кремля в отношении народа Украины. Никакие действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как "защиту жизней", – написал он.

Напомним, что 8 лет назад - в 2014 году РФ аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. Среди причин этого шага в Кремле называли защиту русскоязычного населения на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Блинкен заявил, что кроме США, прямую поддержку Украине в сфере обороны обеспечивают более 40 государств. "Помощь в сфере безопасности со стороны США, а также более 40 союзников и партнеров продолжают усиливать позиции Украины по защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - отметил он.

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