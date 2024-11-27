Многие жители Южной Кореи выступают против поставок оружия Украине, - Reuters

Тем не менее правительство Сеула может пересмотреть свое решение.

Жители Южной Кореи выступают против прямых поставок оружия в Украину, несмотря на отправку северокорейских войск в РФ. Это показали последние социальные опросы, пишет Reuters.

В среду, 27 ноября, в Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Она встретилась с президентом Юн Сук Елем, советником по национальной безопасности Син Вон Сиком и министром обороны Ким Ен Хеном.

В агенстве поделились, что рядом с офисом главы Южной Кореи стояла группа демонстрантов с плакатами, на которых написано "Нет правительству Южной Кореи, планирующему поставки оружия в Украину".

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Отмечается, что делегация договорилась с правительством Южной Кореи о том, что стороны будут обмениваться информацией об отправке войск КНДР в Россию, а также об обмене технологиями и оружием между двумя странами.

Западный дипломат поделился с журналистами, что ранее в кулуарах обсуждалась возможность передачи Киеву систем противовоздушной обороны, предназначенные для сбивания самолетов и ракет. Тем не менее переговоры были приостановлены, в частности, из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре.

Опрос Gallup Korea, который был проведен среди граждан Южной Кореи в октябре показал, что 82% жителей страны не поддерживают отправку военной помощи Украине.

"Для южнокорейского правительства будет меньше выгоды оказывать военную помощь, когда внутренняя поддержка будет незначительной, а отношения со следующим правительством США могут ухудшиться", - сказал журналистам аналитик из Института политических исследований Асан Ян Ук.

По его словам, жители Южной Кореи в основном не осознают серьезность войны в Украине. Ян Ук подчеркнул, что они сосредоточены на негативных сторонах прямого участия страны в конфликте.

В агенстве напомнили, что Южная Корея является одним из крупнейших в мире экспортеров оружия. Сеул заключил крупные и выгодные оборонные сделки с другими странами, но в Украине оказывает только нелетальную помощь.

Также на правительство Южной Кореи оказывает давление главная оппозиционная Демократическая партия, отметили журналисты. В частности, в ДП выступают против поставок оружия Украине.

По словам экспертов, несмотря на большинство Демократической партии в парламенте, президент Южной Кореи может обойти этот орган, чтобы поставить летальное оружие другой стране.

Южная Корея и передача оружия Украине - важные новости

Ранее посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко объяснил, почему Сеул не передает оружие Киеву. Он подчеркнул, что в Южной Корее действует законодательная норма, согласно которой страна не может поставлять оружие государствам, которые находятся в состоянии войны.

Кроме того, президент Южной Кореи Юн Сок Ель говорил о том, что Сеул готов изменить позицию по поставкам оружия в Украину. По его словам, если решение все же будет принято, то первая партия будет исключительно оборонительной.

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