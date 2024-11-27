Делегация намерена подтолкнуть Сеул к пересмотру решения о поставках оружия Украине.

На этой неделе украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправилась в Южную Корею. Целью визита является обсуждение войны в Украине и возможной поставки военной помощи Киеву, сообщает Reuters.

Отмечается, что делегация встретилась с советником по национальной безопасности Южной Кореи Шин Вон Сиком. Позже запланирована встреча с президентом Юн Сок Йолем, которая может состояться уже сегодня, 27 ноября.

В агенстве заявили, что правительство Южной Кореи пока не подтвердило прибытие украинской делегации. Представитель канцелярии президента и представитель министерства обороны отказались комментировать эту тему.

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Журналисты напомнили, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский дал интервью южнокорейскому телеканалу KBS. Тогда он рассказал, что Киев направит в Сеул детальный запрос о поставках оружия.

Кроме того, на этой неделе министр обороны Рустем Умеров во время конференции с представителями оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши поделился потребностями Украины в сфере обороны, включая современные системы ПВО и боеприпасы для артиллерии, добавили журналисты.

Южная Корея является одним из ведущих производителей оружия в мире, но пока отказывается предоставить Украине оружие, сосредоточившись на нелетальной помощи, подчеркнули в агенстве. На Сеул продолжают давить западные страны, чтобы это решение было пересмотрено.

Также журналисты отметили, что ранее в ноябре министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юль говорил о том, что Сеул внимательно следит за войной в Украине. По его словам, страна рассматривает все возможные сценарии, включая участие Северной Кореи в поддержке РФ и развитие отношений Китая и Кремля.

Южная Корея и передача оружия Украине - что известно

В начале ноября посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко рассказал, почему Сеул не передает Киеву оружие. Он отметил, что в Южной Корее действует законодательная норма, согласно которой страна не может поставлять оружие государствам, которые находятся в состоянии войны.

Позже президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна готова изменить позицию по поставкам оружия в Украину. Он подчеркнул, что если решение все же будет принято, то первая партия будет оборонительной.

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