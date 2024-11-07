Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что "не исключает" прямых поставок оружия в Украину. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в четверг, пишет Baron's со ссылкой на AFP.
Он отметил, что политика Южной Кореи не предусматривает поставок оружия странам, находящимся в состоянии конфликта, но указал, что это может измениться на фоне отправки Северной Кореей войск в Россию для участия в войне с Украиной.
"Теперь, в зависимости от уровня участия Северной Кореи, мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки", - сказал Юн Сок Йоль, добавив, что "это означает, что мы не исключаем возможности поставки оружия".
Президент ЮК добавил, что его офис будет отслеживать действия северокорейских солдат. При этом, если решение о поставках оружия Украине все же будет принято, то первая партия будет оборонительной.
"Если мы продолжим оказывать поддержку оружием, мы отдадим приоритет оборонительному оружию", - сказал он.
Ранее Юн Сок Йоль провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого поздравил Трампа с "убедительной победой". Также они договорились провести личную встречу в ближайшее время.
Оружие от Южной Кореи для Украины
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какая военная помощь Украине нужна от Южной Кореи. По его словам, прежде всего, Украина нуждается в противовоздушной обороне.
В то же время представитель президента ЮК заявлял, что Южная Корея пока не планирует поставки 155-мм снарядов для Украины, поскольку от от украинской стороны не поступало запроса.
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