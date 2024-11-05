По его убеждению, защита нашего мирного населения, которое ежедневно страдает от дронно-ракетных ударов России, это "не о поставках оружия как такового".

Вопрос поставок Украине наступательного вооружения остается чрезвычайно чувствительным для правительства Республики Корея ввиду законодательных ограничений. Об этом рассказал посол Украины в этой стране Дмитрий Пономаренко.

Как отмечает издание "Главком", в Южной Корее действует законодательная норма, согласно которой официальный Сеул не может поставлять оружие странам, находящимся в состоянии войны.

"Учитывая это, в своей работе с официальным Сеулом мы предлагаем поэтапный подход к этому вопросу. Например, сначала сконцентрироваться на получении систем оборонного типа и класса: средств ПВО, радаров, систем РЭБ и т.д.", - сказал посол.

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По его убеждению, защита нашего мирного населения, которое ежедневно страдает от дронно-ракетных ударов России, это "не о поставках оружия как такового". Он пояснил:

"Это о справедливой и крайне необходимой гуманитарной помощи в обеспечении безопасной жизни для людей в Украине, для возможности детям беспрепятственно ходить в школу, а их родителям на работу; не просыпаться от сирен и взрывов; спать дома, а не в бомбоубежищах. Жить и чувствовать себя защищенными".

Дипломат отметил, что работа, которая ведется МИД на систематической основе и поиск приемлемых для корейской стороны механизмов взаимодействия с целью разблокирования поставок летального вооружения различных типов, не проходит безрезультатно.

Получит ли Украина оружие от Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какая военная помощь Украине нужна от Южной Кореи. Глава государства сообщил, что не знает, с какими предложениями в Украину приедет делегация из Южной Кореи.

"Мы точно знаем, что нам нужно от Южной Кореи. Мы точно хотели бы на это рассчитывать. Прежде всего, это защита - это противовоздушная оборона. Мы не успеваем построить полностью противовоздушный щит против России", - добавил он.

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