Руководитель Офиса президента Украины в категории "деятели" занял 4-е место, опередив президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в топ-5 рейтинга самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico в категории "деятели". В перечне он занял 4-е место, опередив президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

СМИ отмечает, что Ермака в некоторых кругах называют "зеленым кардиналом Киева".

"Это потому, что Ермак является главой офиса президента Украины Владимира Зеленского,... а также потому, что он имеет привычку посещать фотосессии в военных костюмах цвета хаки, которые популяризировал его босс", - говорится в статье.

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Авторы рейтинга прогнозируют, что в 2024 году, когда Зеленский потенциально столкнется с кампанией переизбрания во время войны и перспективой длительного вторжения, которое подрывает общественный дух внутри страны, не говоря уже о кризисе на Ближнем Востоке, который отвлекает западных сторонников Украины, Ермак станет еще более важным как участник команды президента и его "амортизатор".

"Ермак является организатором стремления Киева сотрудничать с развивающимися странами, чтобы вырвать их из теплых (и богатых нефтью) объятий российского президента Владимира Путина. Учитывая ограничения зарубежных поездок самого Зеленского, Ермак ездил в командировки по всему миру по поручению своего босса, встречался с чиновниками иностранных государств, вел переговоры и заключал соглашения (что, согласно украинской Конституции, должно быть компетенцией президента, а не его № 2), - пишет издание.

Там также отмечают усилия Ермака по приобщению Китая к мирным переговорам и расширению антироссийских санкций.

"Поскольку Украина начинает свою кампанию по вступлению в ЕС и НАТО, и в то же время борется за возвращение своей территории, Ермак получил огромную (некоторые говорят, чрезмерную) власть как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит руль украинского правительства и парламента, в то же время позволяя своему начальнику держать свои руки (и свой международный имидж) чистыми", - резюмируют авторы рейтинга.

Добавим, что вторую и третью позицию в перечне самых влиятельных европейцев в категории "деятели" Politico отдало соответственно президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Победители во всех номинациях будут объявлены сегодня вечером.

Андрей Ермак - последние новости

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что РФ может создать ситуацию, когда разница между миром и войной является иллюзорной.

"Очаги нестабильности будут возникать по всему миру, пока Украина не одержит победу. Поэтому это - не только в наших стратегических интересах, это также в интересах Соединенных Штатов. Если Украина сможет выстоять и одержать победу, то выстоит и мировой порядок, основанный на правилах", - считает Ермак.

Ранее Ермак заявил, что территориальные уступки в обмен на вступление в НАТО - миф пропаганды РФ.

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