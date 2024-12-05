Руководитель Офиса президента Украины также пообщался с будущим советником по нацбезопасности США.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг, 5 декабря, встретился с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Также, по данным СМИ, Ермак и посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Волтцом, избранным Трампом на должность советника по национальной безопасности. Кроме того, на встрече присутствовал представитель Кита Келлога, генерал-лейтенанта в отставке, избранного на должность специального представителя по вопросам Украины и России.

Издание отмечает, что Киев "чувствует срочность" перед инаугурацией Дональда Трампа 20 января, "учитывая обещание избранного президента США быстро положить конец войне".

Видео дня

"Учитывая то, что военные усилия Украины исчерпаны, а ее силы ежедневно уменьшаются, в стране существуют опасения, что период до инаугурации Трампа 20 января может быть чрезвычайно жестоким, поскольку Россия пытается захватить больше территории до начала любых переговоров", - говорится в статье.

Визит Ермака в США

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в США провел первые встречи с советниками Трампа. В частности, украинская делегация встретилась с будущим спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Андрей Ермак отправился с визитом в США с целью установления связей с новой администрацией после победы Дональда Трампа на выборах президента.

Вас также могут заинтересовать новости: