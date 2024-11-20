Путин возобновил ядерные угрозы из-за атак Украины дальнобойными ракетами, - The Times

Отмечается, что Путин обсуждал изменения в ядерной доктрине в течение последних нескольких месяцев.

На 1000-й день полномасштабного вторжения в Украину глава РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Такое решение является ответом на первое применение Киевом дальнобойных ракет по территории России, пишет The Times.

Обновление ядерной доктрины говорит о том, что Россия снизила порог, при котором она будет рассматривать возможность нанесения ядерного удара по другой стране, отметили журналисты. В частности, поводом может стать атака беспилотниками или другими летательными аппаратами со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства.

Также в доктрине содержится информация о том, что любая агрессия против России со стороны государства, входящего в коалицию, будет рассматриваться Кремлем как агрессия против нее со стороны всей коалиции, поделились в издании.

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Журналисты подчеркнули, что в прошлой версии доктрины ядерный удар рассматривался только в случае угрозы "существованию государства". Обновленная редакция допускает ответ на агрессию, которая "представляет критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности" .

Отмечается, что Путин обсуждал изменения в ядерной доктрине в течение последних нескольких месяцев, пока союзники Украины обсуждали решение предоставить разрешение на атаки дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории. Поэтому решение было принято вскоре после того, как Киев впервые нанес подобный удар.

Путин постоянно пытался провести "красные линии", чтобы запугать партнеров Украины. Тем не менее они неоднократно пересекались без последствий, что привело союзников к выводу, что российский лидер блефует, считают журналисты.

Кремль все же отреагировала на то, что Украине разрешили наносить удары дальнобойные удары по территории Р Ф, подчеркнули в издании. Журнали сты отметили, что россияне уже успели переместить часть военной техники за пределы зоны досягаемости ракет.

Также в издании привели слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявлял, что Путин поручил правительству обновить ядерную доктрину еще в начале этого года, чтобы она "соответствовала текущей ситуации".

Реакция Европы на обновленную ядерную доктрину РФ

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что безответственная российская ядерная риторика не остановит поддержку Украины. Он подчеркнул, что Киев должен получать то, что ему нужно и столько, сколько нужно, чтобы выиграть войну.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Россия уже не раз угрожала миру ядерной эскалацией, однако, по его словам, эти действия являются "безответственными". Он напомнил, что оккупанты не первый раз используют любые методы для того, чтобы повысить градус напряжения.

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