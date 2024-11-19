Россияне обновили ядерную стратегию, но так и не представили мирного плана, отметил президент.

Определение условия для применения Россией ядерного оружия в ответ на начало запуска баллистических ракет по российской территории свидетельствует, что российский диктатор Владимир Путин стремится к как можно более долгой войне, а не миру. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве.

В частности, глава государства ответил на утверждение, что якобы разрешение на нанесение Украиной дальнобойных ударов западным оружием и угрозы Россией применить ядерное оружие могут привести к началу Третьей мировой войны.

Как подчеркнул Зеленский, тысяча дней полномасштабной войны России против Украины дает достаточно оснований понять, что российский диктатор Владимир Путин не хочет никакого мира, потому что даже сегодня россияне убивали гражданское население Украины.

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"И особенно в этот день они представили стратегию по ядерному оружию. Зачем? Они не представили мирную стратегию. Вы слышали об этом? Вы читали об этом? Конечно, нет!", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент Украины, Путин стремится уничтожить не только Украину, но и некоторые другие страны, которые являются членами НАТО.

"Путин хочет войны как можно дольше", - подчеркнул Зеленский и добавил, что российский диктатор желает разрушить все принципы и ценности.

В то же время, глава государства отметил, что даже когда россияне "атакуют словами в медиа о ядерном оружии", страны "Большой двадцатки", которые сейчас встречаются в Бразилии, никак на российские угрозы не отреагировали. Зеленский сказал:

"Так какой должна быть стратегия, если даже страны G20 не имеют никакой сильной стратегии? Наша стратегия заключается в том, чтобы быть сильными. И когда Путин даже говорит, мы должны разговаривать о ядерном оружии... Мир должен представить ответ для повестки дня, действительно сильный ответ: что они будут делать, если Путин применит что-то похожее на это оружие".

Изменение ядерной доктрины РФ

Российский президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. Из нее следует, что решение о применении ядерного оружия принимает президент России, а агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Кроме того, совместным нападением теперь считается агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерной державы.

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