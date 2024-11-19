Стармер заявил, что Украина "должна получать то, что ей нужно и столько, сколько нужно, чтобы выиграть войну".

Британский премьер-министр Кир Стармер выступил на саммите G20 в Бразилии и отметил отсутствие России третий год подряд на событии.

"Он [Путин] является автором своего изгнания, и на 1000-й день незаконной войны России в Украине я снова говорю: прекратите войну, убирайтесь из Украины", - заявил он, пишет Sky News.

На вопрос журналиста, должны ли британцы "готовиться к ядерной войне", премьер-министр ответил: "Из России исходит безответственная риторика, и это не остановит нашу поддержку Украины".

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Стармер также рассказал о "1000 дней жертвоприношения" Украины и повторил, что страна "должна получать то, что ей нужно и столько, сколько нужно, чтобы выиграть войну".

Смена ядерной доктрины РФ - детали

Сегодня президент РФ Владимир Путин официально снизил порог применения Россией ядерного оружия, чтобы разрешить ядерный ответ на обычное нападение на Россию со стороны любой страны, поддерживаемой ядерной державой.

Теперь Россия может применить ЯО в случае нападения на Беларусь - в новой версии документа союзное государство практически везде упоминается наравне с РФ.

Изменилась формулировка возможного ядерного ответа при нападении обычным оружием: он может последовать при критической угрозе суверенитету и (или) территориальной целостности (раньше было – когда под угрозу поставлено само существование государства).

Также ядерный ответ теперь возможен в случае поступления информации о массированном старте (взлете) средств нападения, среди которых ракеты, самолеты и беспилотники – когда они пересекут границу РФ (здесь Беларусь не упоминается).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определение условия для применения Россией ядерного оружия в ответ на начало запуска баллистических ракет по российской территории свидетельствует, что российский диктатор Владимир Путин стремится к как можно более долгой войне, а не миру.

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