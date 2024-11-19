Жозеп Боррель рассказал, что думает о ядерной риторике лидеров Кремля.

"Судьба украинцев определит судьбу Европейского союза", - считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Россия уже не раз угрожала миру ядерной эскалацией, однако эти действия являются "безответственными".

Более того, оккупанты не первый раз используют любые методы для того, чтобы повысить градус напряжения в ситуации. В частности, Боррель отметил, что это касается отправки северокорейских войск на "европейскую территорию", передает Le Monde.

Кроме того, глава дипломатии ЕС, который совсем скоро должен будет покинуть эту должность, повторил свои призывы к продолжению европейской поддержки Украины и подчеркнул, что большинство стран ЕС продемонстрировали решимость в этом процессе, хотя есть и исключения.

Видео дня

И "если [кремлевский диктатор Владимир] Путин одержит победу в Украине, нам придется заплатить очень высокую цену, гораздо более высокую, чем любая военная поддержка, которую мы можем оказать сегодня", - предупредил он.

Изменение ядерной доктрины РФ - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Россия изменила ядерную доктрину. На эту новость отреагировали в администрации президента США Джо Байдена. В частности, там не видят необходимости менять что-либо в собственной политике.

Кроме того, Зеленский тоже отреагировал на изменение ядерной доктрины России. Президент Украины подчеркнул, что кремлевский диктатор сделал это именно на тысячный день полномасштабной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: