Вопреки соглашению Иран разместил под землей первую из трех группу передовых центрифуг для обогащения топлива.

По данным Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные "ядерной сделкой".

Об этом говорится в ежеквартальном отчет, распространенном штаб-квартирой МАГАТЭ, передает DW.

В нем, в частности, указывается, что, по данным на 2 ноября, запасы ядерного топлива в Исламской республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению, подписанному Ираном в Вене в 2015 году, они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

Кроме того, в документе отмечается, что вопреки достигнутому соглашению Иран разместил под землей первую группу передовых центрифуг для обогащения урана. При этом эксперты указывают, что топливо в них пока не загружено.

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Из дипломатических кругов просочилась информация, что сейчас идет монтаж второй из трех групп таких центрифуг.

МАГАТЭ также заявило, что ждет от руководства Ирана объяснений по поводу обнаружения частиц урана в двух местах, не обозначенных как место хранения ядерного топлива.

Ядерная сделка с Ираном: что известно

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку (СВДП), которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

Соглашение предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

В мае 2018 года США вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

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Автор: УНИАН