В Минздраве сообщают о 20 погибших.

На военной базе в Экваториальной Гвинее произошла серия крупных взрывов.

Читайте такжеПапа римский выступил перед верующими бывшей столицы боевиков «ИГ» (фото)Об этом пишет Reuters.

По словам президента Теодоро Обианг Нгема, взрывы произошли в городе Бата из-за халатности, связанной с использованием динамита.

Погибли по меньше мере 15 человек, еще 500 - пострадали. В Минздраве сообщают о 20 погибших.

Палаты местной больницы переполнены ранеными, некоторые лежат на полу или на столах.

После взрыва железные крыши сорвало с домов. От большинства жилых домов сохранилась лишь несколько стен.

Сразу после этого люди разбежались во всех направлениях, многие из них были ошеломлены и кричали. Пожарные пытались потушить пламя.

BREAKING: Massive explosion in Bata, Equatorial Guinea; health ministry says "hundreds" injured pic.twitter.com/1oUWgePRh1 — BNO News (@BNONews) March 7, 2021

At least 17 people are dead and hundreds of others are hospitalized following an explosion at a military camp in Equatorial Guinea, according to the country's health ministry. https://t.co/5oTHJR9im3pic.twitter.com/GrPdNSWO0d — ABC News (@ABC) March 7, 2021

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская