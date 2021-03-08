На военной базе в Экваториальной Гвинее произошла серия крупных взрывов.
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По словам президента Теодоро Обианг Нгема, взрывы произошли в городе Бата из-за халатности, связанной с использованием динамита.
Погибли по меньше мере 15 человек, еще 500 - пострадали. В Минздраве сообщают о 20 погибших.
Палаты местной больницы переполнены ранеными, некоторые лежат на полу или на столах.
После взрыва железные крыши сорвало с домов. От большинства жилых домов сохранилась лишь несколько стен.
Сразу после этого люди разбежались во всех направлениях, многие из них были ошеломлены и кричали. Пожарные пытались потушить пламя.
BREAKING: Massive explosion in Bata, Equatorial Guinea; health ministry says "hundreds" injured pic.twitter.com/1oUWgePRh1— BNO News (@BNONews) March 7, 2021
At least 17 people are dead and hundreds of others are hospitalized following an explosion at a military camp in Equatorial Guinea, according to the country's health ministry. https://t.co/5oTHJR9im3pic.twitter.com/GrPdNSWO0d— ABC News (@ABC) March 7, 2021
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