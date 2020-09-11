На месте происшествия работают спасатели и правоохранители / скриншот из видео
На окраине Тбилиси произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме.
Об этом сообщает грузинский телеканал "Мтавари".
Взрыв произошел в доме на территории военного поселения. По предварительным данным, в одной из квартир первого этажа взорвался газовый баллон.
По словам очевидцев, в результате взрыва пострадали три человека, члены одной семьи.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители.
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