По словам премьер-министра страны, необходимо "найти совместные решения, чтобы остановить это явление".

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил помощи Европейского Союза относительно притока мигрантов из России и экономических последствий закрытия границ на востоке Финляндии. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Орпо вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен посетили границу "и теперь мы должны найти совместные решения, чтобы остановить это явление, когда Россия использовала против нас нелегальных мигрантов".

"Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны меры на уровне ЕС", - сказал политик.

Он поблагодарил Еврокомиссию и страны-члены ЕС за поддержку, но добавил, что восточная Финляндия серьезно пострадала из-за действий России и закрытия границы.

"Нам нужно, чтобы Европейский Союз помог восточной Финляндии и регионам, которые страдают из-за поведения России. Мы хотим, чтобы Европейский Союз создал новый инструмент для финансирования восточной Финляндии и регионов, которые страдают", - подчеркнул Орпо.

Отношения Финляндии и РФ - последние новости

В марте премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал Запад "принять вызов", который бросает Россия. По его словам, цена российского военного успеха в Украине намного превысит инвестиции, необходимые для поддержки Киева.

Эти слова прозвучали на фоне заявления Путина о том, что РФ и Финляндия имели "идеальные отношения", поэтому он якобы не понимает решение соседей о вступлении в НАТО.

Также УНИАН сообщал, что в начале апреля Украина и Финляндия подписали соглашение по безопасности. Финляндия стала восьмой страной, которая заключила соответствующий договор с Киевом.

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