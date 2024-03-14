Россия не является непобедимой, добавил он.

Стремление российского диктатора Путина утвердить свое доминирование в Европе не закончится в Украине, Москва готовится к длительному конфликту с Западом.

С этим заявлением в Европейском парламенте выступил премьер Финляндии Петтери Орпо, пишет Newsweek. Он подчеркнул, что Россия не является непобедимой, поэтому партнеры должны принять вызов поддержки Украины и ослабить Москву, которая является долгосрочной угрозой для Европы.

"Если мы, как объединенная Европа, не сможем адекватно ответить на этот вызов, ближайшие годы будут полны опасности и нависшей угрозы нападения. Мы должны уже сейчас заявить о своей поддержке Украине, чтобы она победила в этой войне, и в то же время усилить нашу собственную обороноспособность", - добавил он.

Премьер отметил, что цена российского военного успеха в Украине намного превысит инвестиции, необходимые для поддержки Украины. "Каждый евро, потраченный на Украину сегодня, является низкой ценой по сравнению с альтернативной стоимостью в случае победы России", - подчеркнул Орпо.

Вступление Финляндии в НАТО:

Напомним, что страна приняла решение о членстве в Североатлантическом Альянсе после начала полномасштабной войны против Украины. 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО и стала 31 членом Альянса.

В последнем интервью Путин заявил, что страны имели "идеальные отношения", поэтому он якобы не понимает этого решения. По его словам, Москва убрала свои войска с финской границы, однако теперь там появятся и солдаты, и системы поражения.

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