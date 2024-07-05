Например, вину за российскую захватническую войну против Украины их лидер возлагает не на саму Россию, а на страны Запада.

На этой неделе в Великобритании состоялись выборы в парламент. Впервые в него смогла пробиться популистская партия Reform UK, лидер которой, Найджел Фарадж, ранее сделал ряд скандальных заявлений по Украине.

Как сообщает BBC, в целом Reform UK смогла получить 4 депутатских кресла в Палате общин. В частности победу на своем избирательном округе одержал и сам Найджел Фарадж.

Когда-то Фарадж был одним из ближайших соратников бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его также называют одним из главных идеологов "Брекзита" - выхода Британии из ЕС. Однако несколько лет назад Фарадж и Джонсон громко поссорились, и с тех пор Фарадж постоянно критикует и Джонсона, и в частности его приверженность к Украине.

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Во время предвыборной борьбы Фарадж сделал несколько скандальных заявлений относительно российско-украинской войны. В частности он утверждал, что якобы Запад "спровоцировал" Путина напасть на Украину.

Также Фарадж говорил, что война в Украине "зашла в полный тупик" и поэтому надо начать переговоры с агрессором.

Он критиковал желание украинцев отвоевать оккупированные Россией территории и обвинял Зеленского в том, что из-за его неуступчивости в отношении РФ в Украине не останется молодых людей.

Парламентские выборы в Британии

Как писал УНИАН, 4 июля в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых Консервативная партия потерпела сокрушительное поражение. Поэтому Риши Сунак подал в отставку с должности премьер-министра, а вместо него полномочия принял лидер победившей партии лейбористов Кир Стармер. Лейбористы взяли более половины депутатских портфелей.

Консерваторы активно поддерживали Украину в ее обороне от российской агрессии. Этого курса придерживались все три последних премьера - Борис Джонсон, Лиз Трас и Риши Сунак. Новоназначенный премьер от лейбористов Кир Стармер уже заверил, что в вопросах российско-украинской войны политика Великобритании не изменится.

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