Окончательные результаты голосования могут стать известны уже утром 5 июля.

4 июля в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Консервативная партия впервые за 14 лет пребывания у власти оказалась в меньшинстве.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные экзитпола, который провела компания Ipsos UK по заказу телеканалов Sky News, BBC и ITV News. Так, оппозиционная Лейбористская партия, как ожидается, получит 410 мест, что даст этой силе большинство в 170 мест.

В то же время Консервативная партия – сейчас у власти – получит 131 место. Либерально-демократическая партия оказалась на третьем месте, получив 61 мандат. Это количество в шесть раз больше, чем то, которое партия имеет в нынешней Палате общин.

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Евроскептическая партия Reform UK Найджела Фараджа, который в последнее время делал странные заявления относительно войны в Украине, может получить 13 мандатов. В свою очередь, Шотландская национальная партия получит 10 мандатов, "Зеленые" могут рассчитывать на два кресла в Палате общин. Еще 19 мандатов получили более мелкие политсилы и независимые политики.

Хотя окончательные результаты голосования могут стать известны уже утром 5 июля, данные экзитполов не оставляют пространства для сомнений – Риши Сунак потеряет кресло премьер-министра. Лейбористы получат большинство в Палате общин, а должность британского премьера, вероятно, получит Кир Стармер.

Выборы в мире: последние новости

Внимание мира приковано к предвыборному процессу в Соединенных Штатах Америки. Голосование за нового президента США должно состояться в ноябре 2024 года. Главными кандидатами на этот пост сейчас являются действующий американский лидер – демократ Джо Байден и его предшественник – республиканец Дональд Трамп.

После недавних дебатов, которые для Байдена стали провальными, рейтинг Дональда Трампа резко вырос. Как свидетельствуют данные опроса, он нарастил отрыв до 6 процентных пунктов.

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