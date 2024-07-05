С приходом к власти лейбористов отношение Лондона к войне в Украине не изменится.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал сосредоточиться на изменениях и долгосрочном росте страны, однако в первые несколько месяцев руководства его ждут "сложные задачи", перешедшие в наследство от консерваторов. Об этом говорится в материале Reuters.

Авторы напоминают о предвыборных обещаниях лейбористов и объясняют, чего ждать от нового премьер-министра Великобритании. В частности, в отношении США Великобритания является едва ли не единственной европейской страной, которая не боится прихода к власти Дональда Трампа. Стармер заявил, что "будет иметь дело с любым президентом", подчеркнув, что отношения между Великобританией и США "выше отдельных лиц".

Что касается отношений с Европой, новый премьер исключил возможность присоединения к единому рынку или таможенному союзу ЕС, однако его партия заявила, что "не отрицает устранения некоторых торговых барьеров с блоком".

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С приходом к власти новой партии отношение Лондона к войне в Украине не изменится. В своем партийном манифесте они пообещали, что "с лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании останется непоколебимой".

При этом важным вопросом для партии является конфликт на Ближнем Востоке. Стармер отметил, что хочет признать палестинское государство, но уточнил, что такой шаг должен быть сделан в нужное время в рамках мирного процесса.

Что же касается внутренней политики, то лейбористы, будучи тесно связаны с профсоюзным движением, выступают за необходимость усиления государственного вмешательства в экономику, установления социальной справедливости и укрепления прав рабочих.

Выборы в Великобритании

Консервативная партия на тот момент действующего премьер-министра Риши Сунака официально проиграла на выборах в Британии. По предварительным данным, лейбористы получили 390 мест, что превышает минимальное большинство в 326 мандатов.

Сунак выступил с коротким заявлением, объявив, что лейбористская партия выиграла всеобщие выборы и он позвонил лидеру партии Кейру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.

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