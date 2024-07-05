Риши Сунак уже признал свое поражение.

Консервативная партия британского премьера Риши Сунака проиграла на парламентских выборах в Британии, он признал свое поражение. Как пишет Sky News, по состоянию на 6 утра официальный подсчет результатов по округам подтверждает, что лейбористы получают 390 мест - это превышает минимальное большинство в 326 мандатов.

После объявления результатов по своему округу Риши Сунак выступил с коротким заявлением, объявив, что лейбористская партия выиграла всеобщие выборы и он позвонил лидеру партии Кейру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.

"Теперь я поеду в Лондон, где расскажу больше о сегодняшнем результате, прежде чем покинуть пост премьер-министра, которому я отдал все, что мог", - отметил Сунак.

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"Сегодня власть перейдёт из рук в руки мирным и упорядоченным путём по доброй воле со всех сторон", - продолжил он, - "Сегодня вечером британский народ вынес вердикт... и я беру на себя ответственность за поражение".

Лидер лейбористов Кейр Стармер уже сегодня после аудиенции у короля станет следующим премьер-министром страны. Комментируя свою победу на выборах, он заявил, что страна проголосовала за изменения и настало время для его партии их воплотить.

"Сегодня вечером люди здесь и по всей стране высказались, и они готовы к переменам", - сказал Стармер.

"Я не обещаю, что будет легко, - говорит сэр Кейр, - но даже когда будет трудно - а будет трудно - помните сегодня и всегда, ради чего все это делается".

Выборы в странах Запада - новости

Напомним, внимание мира приковано к предвыборному процессу в Соединенных Штатах Америки. Голосование за нового президента США должно состояться в ноябре 2024 года. Главными кандидатами на этот пост сейчас являются действующий американский лидер - демократ Джо Байден и его предшественник - республиканец Дональд Трамп.

В то же время после недавних дебатов, которые для Байдена стали провальными, рейтинг Дональда Трампа резко вырос.

Окружение Байдена и доноры Демократической партии теперь рассматривают возможность его замены. Как вероятную кандидатур предлагают вице-президента Камалу Харрис.

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