Эпицентр подземных толчков, как и 6 февраля, был в провинции Кахраманмараш.

На юго-востоке Турции снова произошла серия подземных толчков, сила самого мощного составила 5,3 балла.

Как сообщает агентство Anadolu, толчки зафиксировали сегодня днем в провинции Кахраманмараш с эпицентром в районе города Гексун. Магнитуда сильнейшего толчка составляла 5,3, после того были еще два афтершока магнитудой 4. Эпицентр находился на глубине около 7 км.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

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Разрушительное землетрясение в Турции

Сильное землетрясение на юго-востоке Турции и в Сирии произошло в ночь на 6 февраля и затем снова повторилось днем. Тогда магнитуда сильнейшего землетрясения составляла 7,7. В результате стихийного бедствия погибли более 52 тыс., зафиксированы сильные разрушения в населенных пунктах 10 провинций.

А 27 февраля в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Зафиксированы новые разрушения и жертвы среди населения. В частности, тогда обрушились как минимум 25 зданий, погиб 1 человек, 69 получили ранения.

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