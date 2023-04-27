Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла слухи о том, что у него случился инфаркт. Ранее об этом сообщали СМИ.
Как сообщает агентство Anadolu, заместитель руководителя и представитель Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что слухи о якобы инфаркте у Эрдогана - это "аморальные ложные новости".
Челик подчеркнул, что Эрдоган продолжает выполнять должностные обязанности и вернется к графику после однодневной паузы.
В то же время руководитель пресс-службы Эрдогана Фахреттин Алтун также опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем Эрдогана.
"Решительно отвергаем эти безосновательные заявления о здоровье президента ... Завтра президент через видеосвязь примет участие в открытии атомной электростанции. Никакая дезинформация не изменит тот факт, что турецкий народ – со своим лидером и Эрдоган и его партия направляются к победе на выборах 14 мая", – заявил спикер.
Проблемы со здоровьем Эрдогана
Вчера Эрдогану стало плохо в прямом эфире во время интервью. Политик прервал съемку, но через 10 минут эфир возобновили. Эрдоган извинился и объяснил, что ему стало плохо - обострились проблемы с желудком. После этого Эрдоган ответил на еще несколько вопросов и эфир завершился.
После этого в турецкой прессе появились слухи о том, что у президента Эрдогана произошел инфаркт миокарда. Его якобы госпитализировали, рядом с ним жена. Источников информации не раскрыли.